Из-под Мариуполя оккупанты перебросили подразделения в район Угледара, - Андрющенко

"Все подразделения окупантов, размещенных по линии Малоянисоль/Никольское за последние сутки выведены и переброшены на участок фронта в район Угледара. Ожидаем увеличение количества "хороших русских" ближайшие дни", - написал Андрющенко и опубликовал направление на карте.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни РФ планирует перебросить до 5 тысяч военных из-под Мариуполя на Угледар.

Добавим, также мы писали, что российская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины, одним из которых является Угледар, где враг несет значительные потери.

Кроме того, стало известно о том, что РФ изменяет свою тактику в направлении Угледара Донецкой области.

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