"По соображениям безопасности". В Крыму тоже передумали проводить парад на 9 мая

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - написал он.

При этом Аксенов заявил, что ветераны якобы не останутся без внимания. В честь праздника их собираются навестить представители органов власти.

Напомним, что в Курской и Белгородской областях России решили не проводить парад на 9 мая, чтобы не "спровоцировать противника".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.