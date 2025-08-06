Соединил Дунай и Черное море: Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое"

"Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательным лоцманским проведением и исключительно в светлое время суток", - отметили в администрации.

Сообщается, что перед восстановлением движения по каналу устья "Быстрое" соответствующими службами, в том числе ВМС ВСУ, были проведены промеры и противоминное обследование в районе возле аварийного земснаряда "Ингульский".

"По результатам работ определена возможность и условия восстановления судоходства. Также выполнен комплекс мероприятий по проверке технического состояния канала и организации безопасного судоходства во взаимодействии с профильными службами и в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в администрации морских портов Украины.