Південну Корею накрив ураган, загинули вже п'ять людей

У Південній Кореї повідомили про п'ятьох загиблих та чотирьох постраждалих внаслідок потужного урагану. Рятувальники вже встигли евакуювати понад 200 людей.

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, внаслідок негоди найбільше постраждали міста Пусан і Ульсан, де за годину випало понад 80 мм опадів. Через це там спостерігаються численні підтоплення та зсуви. Відомо, що три людини загинули у своїх автівках, коли вода затопила підземний автомобільний тунель у Пусані.

Крім того, без світла залишилися понад 1 100 будинків у столичній провінції Кьонгідо.

Наразі штормовий вітер і сильні дощі тривають і в східних регіонах країни, включаючи провінції Канвондо і Кенсан-Пукто, де на годину випадає до 50 мм опадів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.

Крім того, на східну Індію та Бангладеш обрушився тропічний циклон "Амфан", зруйнувавши тисячі будівель; загинули щонайменше 20 осіб.