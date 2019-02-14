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У Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 11:54
У Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух
Фото: місце вибуху (en yna co kr)

В результаті вибуху загинули троє людей

У четвер, 14 лютого, на заводі з виробництва боєприпасів в південнокорейському місті Теджон стався вибух, в результаті якого загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

Відзначається, що вибух на заводі спровокував пожежу. За останніми данними, загинули троє людей.

За даними місцевої влади, на заводі вибухнули хімічні речовини, які використовують для виробництва боєприпасів.

РБК-Україна писало, що у четвер, 10 січня, на півдні Хорватії на Дубровницькій гідроелектростанції (ГЕС) сталася пожежа, в результаті якого постраждали, щонайменше, три людини.

Також 24 листопада в Китаї в провінції Цзілінь при вибуху на машинобудівному заводі загинули дві людини, ще 24 постраждали. Зазначалося, що найбільше постраждала 41 будівля, поліція почала розслідування.

Додамо, в результаті вибуху на нафтопереробному заводі в Боснії і Герцеговині загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми. Вибух стався 9 жовтня близько 21:30 в місті Брод. Мер міста Бродів Ілля Йовічіч повідомив журналістам, що цей вибух був найсерйознішим інцидентом такого роду на місцевому НПЗ.

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