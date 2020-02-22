У Південній Кореї захворюваність коронавірусом за добу зросла, в Китаї - знизилася

У суботу, 22 лютого, було оголошено, що Китай повідомив про зниження кількості нових заражень коронавірусом - з 889 днем раніше до 397. При цьому зростає захворюваність в Південній Кореї, передає South Cnina Morning Post.

Національна комісія охорони здоров'я заявила, що ще 109 осіб загинули у материковому Китаї, в результаті чого число загиблих досягло 2345 чоловік. Всього в країні зареєстровано 76 288 випадків зараження вірусом. Комісія також заявила, що в п'ятницю з лікарні було виписано 2 393 пацієнта, з яких 20 659 вилікувались.

Тим часом у Південній Кореї різко зросли коронавірусні інфекції, і влада повідомила про шестикратне зростання кількості випадків вірусного захворювання за чотири дні.

Так, в суботу Південна Корея повідомила про 142 нових випадки виявлення коронавірусу, у результаті чого загальна кількість в цій країні досягла 346. Два південнокорейських пацієнта з коронавірусом, у яких була пневмонія, померли на початку цього тижня, але органи охорони здоров'я заявили, що спалах все ще "керований".

Нагадаємо, в п'ятницю Італія повідомила про першу смерть від епідемії і другу смерть від коронавірусу в Європі.