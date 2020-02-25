У Південній Кореї від коронавірусу померла восьма людина

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Вже 893 жителя Південної Кореї заразилися коронавірусом

У Південній Кореї жертвою коронавурусної інфекції COVID-19 вже стали вісім осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Станом на ранок вівторка, 25 лютого, (за місцевим часом) в Південній Кореї повідомили про 60 нових випадків зараження. Зазначається, що зараз в цій країні найбільша кількість інфікованих за межами материковго Китаю - 893 людини.

Влада повідомила, що восьмим померлим внаслідок зараження став 60-річний чоловік, який проходив лікування в місті Чонгдо.

У південно-східному місті Тегу на ранок вівторка надійшли дані про 16 нових випадків зараження. А в північній провінції Кьонсан коронавірусом заразилися 33 людини.

Нагадаємо, Ізраїль висилає з країни громадян Південної Кореї, оскільки має побоювання інфікування коронавірусом. Від неділі 23 лютого Ізраїль покинули більше 600 громадян Південної Кореї на спеціальних рейсах. Більшість з них - туристи. Ще близько 800-900 осіб залишаються в країні.

Як повідомляв 24 лютого глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, за межами Китаю зареєстровано 2074 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 в 28 країнах.