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В Южной Корее от коронавируса умер восьмой человек

Новости » Общество     25.02.2020 - 05:05
В Южной Корее от коронавируса умер восьмой человек
Иллюстративное фото (freepik)

Уже 893 жителя Южной Кореи заразились коронавирусом

В Южной Корее жертвой коронавирусной инфекции COVID-19 уже стали восемь человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По состояние на утро вторника, 25 февраля, (по местному времени) в Южной Корее сообщили о 60 новых случаях заражения. Сообщается, что сейчас в этой стране наибольшее количество инфицированных за пределами материковго Китая - 893 человека.

Власти сообщили, что восьмым умершим вследствие заражения стал 60-летний мужчина, который проходил лечение в городе Чонгдо.

В юго-восточном городе Тэгу на утро вторника поступили данные о 16 новых случаях заражения. А в северной провинции Кьонсан коронавирусом заразились 33 человека.

Напомним, Израиль высылает из страны граждан Южной Кореи из-за опасения инфицирования коронавирусом. С воскресенья 23 февраля Израиль покинули больше 600 граждан Южной Кореи на специальных рейсах. Большинство из них - туристы. Еще около 800-900 человек остается в стране.

Как сообщал 24 февраля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, за пределами Китая зарегистрировано 2074 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 28 странах.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2663 В Италии зафиксировано 229 случаев коронавируса, - посол
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