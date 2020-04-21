Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Південна Корея виділила Україні 700 тисяч доларів на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що рішенню передувала розмова президентів України та Південної Кореї Володимира Зеленського та Мун Чже Іна 10 квітня, а також зустріч Кулеби з послом Кореї в Україні Квон Кі-Чангом 31 березня.

"Допомога надійде за двома напрямками. 300 тисяч доларів США будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні", - пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба висловив вдячність корейським партнерам за таку важливу допомогу для України.

Нагадаємо, Південна Корея має намір провести клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом нового типу на основі виділених антитіл у поточному році з тим, щоб вже у 2021 році налагодити його випуск.

Як писало РБК-Україна, дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати новий коронавірус.