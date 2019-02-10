Південна Корея збільшить витрати на утримання військових США

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Витрати будуть збільшені на 8,2% і складуть 890 млн доларів

Влада Південної Кореї підписала угоду із Сполученими Штатами Америки про збільшення витрат на утримання американських військових, які перебувають в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як повідомляється, згідно з угодою, витрати Південної Кореї на утримання американських військових будуть збільшені на 8,2% і складуть близько 890 млн доларів.

Зазначається, що угода між країнами повинна бути ратифікована південнокорейським парламентом. Проте підтвердження в американському Конгресі не потребується.

Нагадаємо, раніше голова Комітету начальників штабів збройних сил Республіки Корея генерал Пак Хан Гі провів телефонні переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генералом корпусу морської піхоти Джозефом Данфордом. Сторони обговорили рамки подальшої співпраці в денуклеаризації Корейського півострову.

Як писало РБК-Україна, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином у В'єтнамі 27-28 лютого.

Додамо, що Південна Корея підтримує переговори США і КНДР з денуклеаризації, натякнувши, що часткове зняття санкцій Сполучених Штатів Північної Кореї могло би прискорити процес ядерного роззброєння Пхеньяну.