Південна Корея і США обговорили денуклеаризацію КНДР

Сторони обговорили рамки подальшої співпраці

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея генерал Пак Хан Ги провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом корпуса морской пехоты Джозефом Данфордом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министерство национальной обороны Южной Кореи.

Сообщается, что стороны обсудили рамки дальнейшего сотрудничества.

"В ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества двух стран в вопросах денуклеаризации КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Напомним, в Северной Корее обнаружили секретную базу баллистических ракет. База является одним из 20 незаявленных северокорейским правительством ракетных мест.

Также ранее сообщалось, что Северная Корея продолжает секретно развивать ядерные и ракетные программы вопреки заявлениям своего лидера Ким Чен Ына.

После этого в Пентагоне заявили, что КНДР, как и ранее, является угрозой для Соединенных Штатов Америки.

"В то время, когда существует новый возможный путь к миру с Северной Кореей, эта страна продолжает представлять исключительную угрозу для США", - говорится в докладе.