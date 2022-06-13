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Південна Корея повідомила про нові випробування КНДР

Фото: Південна Корея повідомила про нові випробування КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Північна Корея зробила постріли, імовірно, з реактивної системи залпового вогню. Південнокорейські військові не змогли назвати число запущених ракет і дальність їх польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зауважив представник президентської адміністрації в Сеулі, Північна Корея не завжди негайно повідомляє про випробування систем реактивної артилерії, снаряди якої літають на низькій висоті і на невелику відстань.

Водночас офіційні особи в Південній Кореї раніше висловили заклопотаність можливою модернізацією подібних систем зброї в КНДР, оскільки вони становлять небезпеку для великих міських агломерацій в Південній Кореї, розташованих всього за 40-50 кілометрів від кордону.

Нинішнє імовірним випробування РСЗВ стало останнім у низці тестів зброї Північною Кореєю в цьому році. Експерти вбачають у них спробу Пхеньяна чинити тиск на США і Південну Корею, щоб домогтися ослаблення міжнародних санкцій та інших поступок.

Нагадаємо, у травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною. Візит президента США Джо Байдена завершився напередодні.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

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КНДР