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У Південній Кореї закрили секту, яка виявилася осередком коронавірусу

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 21:20
У Південній Кореї закрили секту, яка виявилася осередком коронавірусу
Ілюстративне фото (pxhere.com)

У Південній Кореї підтверджені 98 випадків захворювання коронавірусом

У Південній Кореї були підтверджені 98 випадків захворювання коронавірусом у членів релігійної групи, яка носить назву Церква Ісуса Сінчхонджі. Про це пише The Korea Times.

Повідомляється, що 61-річна жінка, у якої в минулий вівторок, 18 лютого, був виявлений коронавірус, відвідувала секту в місті Тегу чотири рази до і після того, як відчула симптоми захворювання.

За оцінками влади Тегу, на богослужіннях 9 і 16 лютого були присутні близько 9 тис. осіб, зараз їх тестують на коронавірус. Релігійна секта Сінчхонджі, яка була заснована в Південній Кореї релігійним діячем Лі Ман-хі в 1984 році, сьогодні налічує понад 230 тис. прихильників по всьому світу.

Всього в провінції Північний Кенсан і місті Тегу зареєстровано 111 випадків зараження. За останніми даними, загальне число заражених коронавірусом в Південній Кореї перевищила 600 осіб. Як передає Reuters, 309 з них відвідували зібрання групи Сінчхонджі. Влада заявляє, що щодня від 5 до 6 тис. чоловік проходять тестування на коронавірус.

У самій групі Сінчхонджі заявили про тимчасове припинення церковних богослужінь і зборів. Філія секти в Тегу був закритий в середу, 19 лютого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Південна Корея підвищила рівень небезпеки до найвищого після спалаху нового коронавіруса і ще двох смертей.

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