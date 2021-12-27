ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Південна Корея дозволила лікувати COVID-хворих пігулками Pfizer

Новость на русском →
Сеул, Понеділок 27 грудня 2021 10:08
Південна Корея дозволила лікувати COVID-хворих пігулками Pfizer Фото: Південна Корея схвалила Paxlovid (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Південнокорейське державне агенство з безпеки продуктів та ліків дозволило екстрене застосування пігулок проти коронавірусу компанії Pfizer. Препарат відомий під назвою Paxlovid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Пігулки Paxlovid стали першим пероральним препаратом від коронавірусу, які були схвалені в Південній Кореї. За останніми даними, цей препарат знижує ризи госпіталізації та смерті пацієнта з COVID на 88%.

Призначати пігулки Paxlovid в Південній Кореї вирішили з 12 років.

Південнокорейське Міністерство охорони здоров'я планує на початку наступного року придбати партію Paxlovid, якої вистачить на лікування понад 360 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, вчора застосування пігулок Pfizer від коронавірусу схвалив Ізраїль.

А раніше застосування пігулок від Pfizer дозволив регулятор в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Южная Корея
NEWS
В Україні зробили понад 28 млн щеплень від COVID-19
В Україні зробили понад 28 млн щеплень від COVID-19
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід