Южная Корея разрешила лечить COVID-больных таблетками Pfizer

Южнокорейское государственное агентство по безопасности продуктов и лекарств разрешило экстренное применение таблеток против коронавируса компании Pfizer. Препарат известен под названием Paxlovid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Таблетки Paxlovid стали первым пероральным препаратом от коронавируса, которые были одобрены в Южной Корее. По последним данным, этот препарат снижает риск госпитализации и смерти пациента с COVID на 88%.

Назначать таблетки Paxlovid в Южной Корее решили с 12 лет.

Южнокорейское Министерство здравоохранения планирует в начале следующего года приобрести партию Paxlovid, которой хватит на лечение более 360 тысяч пациентов.