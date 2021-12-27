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Южная Корея разрешила лечить COVID-больных таблетками Pfizer

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Сеул, Понедельник 27 декабря 2021 10:08
Южная Корея разрешила лечить COVID-больных таблетками Pfizer Фото: Южная Корея одобрила Paxlovid (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Южнокорейское государственное агентство по безопасности продуктов и лекарств разрешило экстренное применение таблеток против коронавируса компании Pfizer. Препарат известен под названием Paxlovid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Таблетки Paxlovid стали первым пероральным препаратом от коронавируса, которые были одобрены в Южной Корее. По последним данным, этот препарат снижает риск госпитализации и смерти пациента с COVID на 88%.

Назначать таблетки Paxlovid в Южной Корее решили с 12 лет.

Южнокорейское Министерство здравоохранения планирует в начале следующего года приобрести партию Paxlovid, которой хватит на лечение более 360 тысяч пациентов.

Напомним, вчера применение таблеток Pfizer от коронавируса одобрил Израиль.

А раньше применение таблеток от Pfizer разрешил регулятор в США.

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