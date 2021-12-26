Ізраїль схвалив застосування таблеток Pfizer від коронавірусу

Міністерство охорони Здоров'я Ізраїлю видало надзвичайний дозвіл на застосування "Пакловіду", антивірусного перорального препарату, розробленого компанією Pfizer для боротьби з COVID-19. Уряд вже підписав договір з компанією і очікує поставки препарату найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Препарат має слабкі побічні ефекти і показав майже 90% зниження числа госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з коронавірусом, найбільш схильних до важких захворювань.

Пацієнти зможуть приймати препарат вдома, щоб запобігти найважчим наслідкам вірусу. Пацієнтам, схильним до найбільшого ризику ускладнень COVID-19, наказано приймати таблетки протягом п'яти днів, починаючи з трьох-п'яти днів після появи симптомів.

Очікується, що таблетки будуть настільки ж ефективні проти нового штаму "Омікрон", оскільки вони не націлені на білок, в якому знаходиться більшість викликають занепокоєння мутацій цього штаму.

Міністерство не повідомило, скільки доз препарату закупив Ізраїль і скільки їх надійде в першій партії.