Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ

Військові літаки Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в її повітряний простір. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Міністерство національної оборони Південної Кореї повідомило, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок. На перехоплення були відправлені винищувачі, які відкрили попереджувальний вогонь.

За повідомленням військового відомства, повітряний простір країни у вівторок також порушили китайські військові літаки.

Нагадаємо, 17 липня Фінляндія звинуватила російський літак у порушенні повітряного простору у Фінській затоці.

РБК-Україна писало, що у понеділок, 15 липня, Фінляндія підняла в повітря винищувачі Hornet для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем. Літаки піднялися для ідентифікації російських Ту-160, А-50 і Су-35. Однак тоді обійшлося без порушення повітряного простору.

Крім того, на початку червня США заявили, що у Філіппінському морі американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой".