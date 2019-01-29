Южаніна повідомила про зовнішнє втручання в бази даних ДФС

Доступ до баз даних мають люди, які створювали програмне забезпечення до 2014 року

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина "почти уверена", что в базы данных Государственной фискальной службы происходит внешнее вмешательство. Об это она сказала в интервью РБК-Украина.

При этом она отметила, что разобраться в этом вопросе должен был руководитель ГФС, поскольку его непосредственная ответственность.

"Это надо было сделать сразу после увольнения Александра Клименко с должности руководителя Министерства доходов и сборов, когда в 2014 году создавали на его базе Государственную фискальную службу. Мне кажется, что люди, которые писали программное обеспечение, до сих пор имеют возможность вмешиваться в его работу", - сказала она.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин одобрил решение о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная службы были объединены в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.