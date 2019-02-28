ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Южаніна прокоментувала законопроект про уповноваженого економічного оператора

Новини » Економіка    28.02.2019 - 15:25
Южаніна прокоментувала законопроект про уповноваженого економічного оператора
Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)

У законі прописані пільги, які отримають підприємства

Ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект про впровадження уповноваженого економічного оператора пропонує понад 30 суттєвих змін для підприємств з високим ступенем довіри. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла голова податкового комітету Верховної ради Ніна Южаніна.

"Цей законопроект надає платникам спеціальних пільгових можливостей для здійснення митних формальностей. Якщо розбиратись по пунктам, то змін та полегшень буде багато. Це понад 30 суттєвих змін для тих платників, хто стане уповноваженим авторизованим економічним оператором", - повідомила Южаніна.

Нардеп наголосила, що в законі також виписані критерії та кількість тих підприємств, які отримають митні пільги. Зокрема, на першому етапі пропонується низка полегшень для імпортерів та експортерів, які є виробниками.

"Те, що на першому етапі це будуть виключно виробники - експортери і виробники-імпортери – це дуже добре. Адже нам теж треба відпрацювати цей момент і не допустити, щоб почались зловживання з боку нових і "сірих" імпортерів", - додала вона.

Южаніна також наголосила, що законопроект розроблявся близько двох років з представниками Європейського союзу.

"Починаючи з червня 2016 року було проведено  десятки зустрічей з представниками Європейського союзу. І слава Богу, через два повних роки ми змогли прийняти в першому читанні закон.", - повідомила Южаніна.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Нагадаємо, у січні голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про долю важливих законопроектів у рік виборів. Южаніна сумнівається в тому, що важливі законопроекти пройдуть у парламенті.

Мінфін вітає ратифікацію конвенції про протидію розмиванню бази оподаткування Мінфін прокоментував законопроект про авторизованого економічного оператора
Новини України ЗаконНіна ЮжанінаВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся