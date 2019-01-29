Южаніна пояснила провал ідеї податку на виведений капітал

Проти податку були МВФ, СБ, ЄБРР, а також український бізнес

Влиятельный украинский бизнес, а также международные финансовые организации были против идеи налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Об этом глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сказала в интервью РБК-Украина.

"Часть бизнеса была против. И это именно влиятельная часть бизнеса, которая формирует точку зрения, в том числе у наших кредиторов, в частности МВФ, а также наиболее уважаемых финансовых институтов - Всемирного банка и ЕБРР", - сказала она.

Южанина рассказала, что в конце прошлого года Минфин сел за стол переговоров с МВФ и им удалось договориться, но с определенными условиями, в частности по поводу ограничения в 200 млн грн.

"Когда мы вынесли на комитет вопрос, можно ли вводить налог на выведенный капитал с такими переходными условиями, то самые активные авторы законопроекта сказали, что нет, любой компромиссный вариант неприемлем, нужно вводить в полном объеме", - сообщила глава налогового комитета.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко в июле 2018 года подал в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налога на выведенный капитал".

Однако в ноябре 2018 года Министерство финансов Украины заявило о том, что налог можно вводить только для малых и средних предприятий.