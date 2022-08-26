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"Ювентус" повернув до Італії форварда збірної Польщі

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Турин, П'ятниця 26 серпня 2022 12:56
"Ювентус" повернув до Італії форварда збірної Польщі Фото: Аркадіуш Мілік перед медоглядом у таборі "Ювентуса" (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорців

Перехід польського нападника Аркадіуша Міліка з марсельського "Олімпіка" за кілька днів до закриття літнього трансферного вікна зумів оформити туринський "Ювентус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний форвард повернувся до Серії А на правах оренди. Раніше він віддав 4 сезони "Наполі".

"Юве" гарантовано виплатить за перехід 800 тисяч євро. Ще стільки ж "Марсель" зможе отримати бонусами. Наступного літа туринці матимуть право викупити поляка за 7 млн євро.

Мілік, який виступатиме в складі "Ювентуса" під 14-м номером, останні два сезони провів у чемпіонаті Франції. Там він зіграв 55 матчів у всіх турнірах за "Марсель", у яких забив 30 м'ячів. Раніше в Італії він відіграв 122 поєдинки за "Наполі", в яких оформив 48 голів.

Напередодні "Ювентус" отримав суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Стара синьйора" потрапила до групи H. Там її суперниками стануть "Парі Сен-Жермен", "Бенфіка" та "Маккабі" з Хайфи.

До слова, екс-форвард "Ювентуса" Роналду отримав варіанти з поверненням до чемпіонату Італії.

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