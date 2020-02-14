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"Ювентус" працює над поверненням Погба з "Манчестер Юнайтед"

Новини » Спорт     14.02.2020 - 13:41
"Ювентус" працює над поверненням Погба з "Манчестер Юнайтед"
Фото: Поль Погба (juventus.com)

Сам футболіст теж не проти повернутися в Турин

Туринський "Ювентус" почав працювати над поверненням півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра в своєму Twitter.

За його інформацією, в гравцеві також зацікавлені мадридський "Реал" і ПСЖ, але сам французький хавбек вважає за краще повернутися в італійський чемпіонат, що також підтвердив агент футболіста Міно Райола.

Манчестерський клуб готовий відпустити футболіста за 140 млн євро.

Поль Погба покинув "Ювентус" і перейшов в "МанЮ" влітку 2016 року. Його контракт з "манкуніанцям" розрахований до червня 2021 року.

У нинішньому сезоні француз взяв участь в семи матчах англійської Прем'єр-ліги і зробив дві результативні передачі.

"Манчестер Юнайтед" набрав 35 очок у 25 матчах і займає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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