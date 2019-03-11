"Ювентус" запропонував контракт Зідану до 2022 року

Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)

Француз відмовився від повернення в "Реал"

Колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан відмовився повернутися в мадридський клуб. Як стверджує El Pais, що президент команди Флорентіно Перес попросив співробітника клубу зв'язатися з французом, однак відповідь була негативною.

При цьому видання відзначає, що "Ювентус" офіційно запропонував 46-річному Зідану змінити Максиміліано Аллегрі на посту наставника італійського клубу до 2022 року.

Аллегрі, який працює з туринської командою з 2014 року, може покинути клуб після закінчення сезону.

"Ювентус", набравши 75 очок, очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії. 12 березня туринці на домашньому стадіоні проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Атлетіко".

46-річний Зінедін Зідан раніше тренував "Реал". Разом з командою він тричі виграв Лігу чемпіонів і один раз став чемпіоном Іспанії. За "Ювентус" він виступав в якості гравця (1996-2001) і двічі став чемпіоном Італії.