"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии

Еще до решающих матчей английской Премьер-лиги 2022/23 "Манчестер Сити" стал недостижимым для конкурентов и завоевал титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ .

Математические шансы на чемпионство к 37-му туру сохранял лондонский "Арсенал". В субботу "канониры" обязаны были побеждать "Ноттингем Форест" на выезде и надеяться на осечку "горожан" в воскресенье.

Впрочем, "Арсенал" провалил задачу. Лондонцы потерпели минимальное поражение от одного из аутсайдеров и выбыли из чемпионской гонки. "Канониры" по итогам сезона останутся вторыми в турнирной таблице АПЛ.

"Манчестер Сити" на завтрашний домашний поединок против лондонского "Челси" выйдет в статусе чемпионов. Для "горожан" этот титул – третий завоеванный подряд. Под руководством Пепа Гвардиолы манкунианцы выиграли 5 комплектов "золота", а за всю историю "Ман Сити" триумфовал в чемпионате 9 раз.

В данный момент "горожане" набрали 85 очков после 35-ти матчей чемпионата Англии. После встречи с "Челси" пополнить очковое наследие манкунианцы смогут в противостояниях с "Брайтоном" и "Брентфордом". По итогам сезона "Манчестер Сити" может оформить требл: в финале Лиги чемпионов "горожанам" предстоит матч против миланского "Интера", а в Кубке Англии – дерби против "Манчестер Юнайтед".