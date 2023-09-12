"Ювентус" положил глаз на новую жемчужину сборной Украины: когда возможен трансфер
Полузащитник донецкого "Шахтера" и национальной команды Украины Георгий Судаков попал на карандаш скаутов туринского "Ювентуса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Calciomercato.
Выступления 21-летнего хавбека "горняков" мониторят аналитики итальянского гранда. Интерес к украинцу проявил новый спортивный директор "зебр" Кристиано Джунтоли.
Функционер перебрался в "Юве" летом. До этого он несколько лет работал в "Наполи". Именно в структуре неаполитанцев Джунтоли и впервые обратил внимание на Судакова. В грядущее трансферное окно "Шахтер" будет пытаться выручить за него минимум 30 млн евро, а в дальнейшем сумма отступных будет только расти.
Судаков пробился в первую команду "горняков" осенью 2020-го. В общей сложности хавбек провел 69 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач. В этом году он стал чемпионом Украины с дончанами.
В национальной команде Судаков дебютировал в 2021 году. Одно время совмещал работу в первой сборной с выступлениями за молодежку. Цифры полузащитника в главной команде – 8 поединков.
Накануне хавбек "Ювентуса" Погба попался на употреблении запрещенных препаратов. Положительным оказался допинг-тест, француз сдавшийся после стартового тура чемпионата Италии. Туринцы в первых трех турах набрали 7 очков.
К слову, ранее подготовили анонс поединка между Италией и Украиной в квалификации к Евро-2024.
Напомним, накануне вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.
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