"Ювентус" накинув оком на нову перлину збірної України: коли можливий трансфер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Calciomercato .

Виступи 21-річного хавбека "гірників" моніторять аналітики італійського гранда. Інтерес до українця виявив новий спортивний директор "зебр" Крістіано Джунтолі.

Функціонер перебрався до "Юве" влітку. Перед цим він кілька років працював у "Наполі". Саме в структурі неаполітанців Джунтолі й вперше звернув увагу на Судакова. У прийдешнє трансферне вікно "Шахтар" намагатиметься виручити за нього мінімум 30 млн євро, а надалі сума відступних лише зростатиме.

Судаков пробився до першої команди "гірників" восени 2020-го. Загалом хавбек провів 69 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Цьогоріч він став чемпіоном України з донеччанами.

У національній команді Судаков дебютував у 2021 році. Певний час поєднував роботу в першій збірній із виступами за молодіжку. Цифри півзахисника в головній команді – 8 поєдинків.

Напередодні хавбек "Ювентуса" Погба впіймався на вживанні заборонених препаратів. Позитивним виявився допінг-тест, який француз здав після стартового туру чемпіонату Італії. Туринці в перших трьох турах набрали 7 очок.