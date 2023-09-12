"Ювентус" накинув оком на нову перлину збірної України: коли можливий трансфер
Півзахисник донецького "Шахтаря" і національної команди України Георгій Судаков потрапив на олівець скаутів туринського "Ювентуса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Calciomercato.
Виступи 21-річного хавбека "гірників" моніторять аналітики італійського гранда. Інтерес до українця виявив новий спортивний директор "зебр" Крістіано Джунтолі.
Функціонер перебрався до "Юве" влітку. Перед цим він кілька років працював у "Наполі". Саме в структурі неаполітанців Джунтолі й вперше звернув увагу на Судакова. У прийдешнє трансферне вікно "Шахтар" намагатиметься виручити за нього мінімум 30 млн євро, а надалі сума відступних лише зростатиме.
Судаков пробився до першої команди "гірників" восени 2020-го. Загалом хавбек провів 69 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Цьогоріч він став чемпіоном України з донеччанами.
У національній команді Судаков дебютував у 2021 році. Певний час поєднував роботу в першій збірній із виступами за молодіжку. Цифри півзахисника в головній команді – 8 поєдинків.
Напередодні хавбек "Ювентуса" Погба впіймався на вживанні заборонених препаратів. Позитивним виявився допінг-тест, який француз здав після стартового туру чемпіонату Італії. Туринці в перших трьох турах набрали 7 очок.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку між Італією та Україною у кваліфікації до Євро-2024.
Нагадаємо, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.
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