"Ювентус" і "Манчестер Юнайтед" узгодили обмін гравцями

Форвард "Ювентуса" Пауло Дібала близький до переходу в "Манчестер Юнайтед" в обмін на нападника англійського клубу Ромелу Лукаку. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на Sky Italia.

Переговори знаходяться на просунутій стадії. Поки не уточнюється, чи буде це чистий обмін або угода з доплатою від однієї зі сторін.

Минулого сезону 25-річний Дібала провів 42 матчі за "Ювентус", забив 10 голів і віддав 6 гольових передач. На рахунку Лукаку 45 матчів, 15 голів і 4 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше італійські футбольні клуби "Рома" і "Ювентус" провели обмін футболістами. В результаті склад туринського клубу поповнив 20-річний захисник Лука Пеллегріні, а до "вовків" перейшов 26-річний півзахисник Леонардо Спінаццола.