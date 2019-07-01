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"Рома" і "Ювентус" провели обмін захисниками

Новини » Спорт    01.07.2019 - 12:24
"Рома" і "Ювентус" провели обмін захисниками
Фото: Леонардо Спінаццола (asroma.com)

Пеллегріні в Турині, Спінаццола в Римі

Італійські футбольні клуби "Рома" і "Ювентус" провели обмін футболістами. Про це повідомляють прес-служби клубів.

В результаті склад туринського клубу поповнив 20-річний захисник Лука Пеллегріні, а до "вовків" перейшов 26-річний півзахисник Леонардо Спінаццола.

При цьому "Ювентус" заплатив за Пеллігріні 22 млн євро, а "Рома" за Спінаццола - 29,5 млн євро. Контракти гравців з клубами розраховані до 2023 року.

Минулого сезону Пеллігріні виступав за "Кальярі" на правах оренди, провівши 16 матчів у чемпіонаті Італії і зробивши дві результативні передачі. Спінаццола в минулому сезоні провів 14 матчів за "Ювентус", відзначившись одним забитим м'ячем і однієї точною передачею.

За підсумками минулого сезону "Ювентус" став чемпіоном Італії і виступить в Лізі чемпіонів, "Рома" стала шостою і зіграє в Лізі Європи.

Нагадаємо, Паулу Фонсека після трьох років роботи покинув "Шахтар" і очолив "Рому".

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