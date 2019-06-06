"Ювентус" хоче повернути Пірло в структуру клубу

Керівництво туринського "Ювентуса" хоче зацікавлена в поверненні в клуб колишнього футболіста команди Андреа Пирло. Про це сообщает Tuttosport.

Президент туринців Андреа Аньєллі хоче, щоб 40-річний футболіст зайняв одну з тренерських посад. "Ювентус" вже запропонував йому посаду в молодіжній команді U23 або в прімавері.

За інформацією джерела, екс-футболіст вже навіть спілкувався з Мауріціо Саррі, який претендує на посаду головного тренера основного складу.

Пірло виступав у складі" Ювентуса" з 2011 по 2015 рік і чотири рази став чемпіоном Італії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Пірло може стати помічником Манчіні у збірній Італії.