"Ювентус" домовився з "Челсі" про перехід Саррі

Головний тренер лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі близький до того, щоб очолити туринський "Ювентус". Як повідомляє BBC Sport, клуби досягли принципової домовленості про перехід 60-річного фахівця.

Зазначається, що угода була досягнута пізно ввечері в четвер, 13 червня, після переговорів між високопоставленими чиновниками. Очікується, що угода може бути завершена вже в п'ятницю. Чемпіон Серії А зобов'язався заплатити компенсацію в розмірі, що перевищує 5 млн фунтів стерлінгів.

Мауріціо очолив лондонців влітку 2018 року. Під його керівництвом столична команда в сезоні-2018/19 посіла третє місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, дійшла до фіналу Кубка ліги і виграла Лігу Європи.

Нагадаємо, Мауріціо Сарри став першим тренером в історії "Челсі", під керівництвом якого команда не зазнала поразок в десяти стартових турах англійської Прем'єр-ліги.