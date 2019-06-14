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"Ювентус" домовився з "Челсі" про перехід Саррі


Угода може бути завершена вже сьогодні

Головний тренер лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі близький до того, щоб очолити туринський "Ювентус". Як повідомляє BBC Sport, клуби досягли принципової домовленості про перехід 60-річного фахівця.

Зазначається, що угода була досягнута пізно ввечері в четвер, 13 червня, після переговорів між високопоставленими чиновниками. Очікується, що угода може бути завершена вже в п'ятницю. Чемпіон Серії А зобов'язався заплатити компенсацію в розмірі, що перевищує 5 млн фунтів стерлінгів.

Мауріціо очолив лондонців влітку 2018 року. Під його керівництвом столична команда в сезоні-2018/19 посіла третє місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, дійшла до фіналу Кубка ліги і виграла Лігу Європи.

Нагадаємо, Мауріціо Сарри став першим тренером в історії "Челсі", під керівництвом якого команда не зазнала поразок в десяти стартових турах англійської Прем'єр-ліги.

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