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"Динамо" бойовим складом вирушило на матч проти "Ювентуса"

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 16:46
"Динамо" бойовим складом вирушило на матч проти "Ювентуса"
Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Київське "Динамо" вирушило в Турин на поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". У заявку на виїзний матч потрапили 24 футболісти.

Про це повідомляється на сайті столичної команди.

У список киян потрапили видужали від COVID-19 Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Артем Шабанов і Олександр Сирота. При цьому відсутня в складі півзахисник Віталій Буяльський, який пропустив також матч чемпіонату України з "Ворсклою".

У порівнянні з попередньою грою Ліги Чемпіонів проти "Барселони", Луческу зможе розраховувати на лідерів атаки своєї команди.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко
Захисники: Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі, Карлос Де Піна, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш
Нападники: Жерсон Родрігес, Клейтон, Владислав Супряга

Матч між командами відбудеться в середу, 2 грудня. Початок - о 22:00

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