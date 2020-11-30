"Динамо" бойовим складом вирушило на матч проти "Ювентуса"

Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Київське "Динамо" вирушило в Турин на поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". У заявку на виїзний матч потрапили 24 футболісти.

Про це повідомляється на сайті столичної команди.

У список киян потрапили видужали від COVID-19 Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Артем Шабанов і Олександр Сирота. При цьому відсутня в складі півзахисник Віталій Буяльський, який пропустив також матч чемпіонату України з "Ворсклою".

Прекрасні новини



Всі результати тестів динамівців на COVID-19 перед матчем із «Ювентусом» – негативні. pic.twitter.com/9ynHcZh99J — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 29, 2020

У порівнянні з попередньою грою Ліги Чемпіонів проти "Барселони", Луческу зможе розраховувати на лідерів атаки своєї команди.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко

Захисники: Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі, Карлос Де Піна, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш

Нападники: Жерсон Родрігес, Клейтон, Владислав Супряга

Матч між командами відбудеться в середу, 2 грудня. Початок - о 22:00