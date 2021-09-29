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"Ювентус" - "Челсі": у кого більше шансів на успіх за версією букмекерів

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Турин, Середа 29 вересня 2021 12:45
"Ювентус" - "Челсі": у кого більше шансів на успіх за версією букмекерів Фото: одним з центральних матчів другого ігрового дня в ЛЧ стане протистояння "Ювентуса" і "Челсі" (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 29 вересня, відбудеться один з центральних матчів другого ігрового дня другого туру Ліги чемпіонів - туринський "Ювентус" вдома прийматиме чинного володаря кубка ЛЧ лондонський "Челсі". За прогнозами букмекерів шанси у клубів досить рівні, хоча невелика перевага віддається клубу з Англії.

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Цей поєдинок проходитиме за лідерство в групі - обидва клуби в першому турі здобули по 3 очки. Поки перше місце займає "Юве", маючи кращу різницю голів після розгрому "Мальме" 3:0. "Челсі" свій поєдинок проти "Зеніту" виграв мінімально 1:0 і йде другим.

Так, букмекери дають коефіцієнт 2.23 на перемогу "Челсі" в цьому протистоянні, на успіх "Ювентуса" - 3.80. На нічийний результат приймають ставки з коефіцієнтом 3.35. При цьому матч, за прогнозами букмекерів, навряд чи буде дуже результативним - на тотал більше 4.0 "кофф" вже 7.30.

Орієнтовні склади за версією УЄФА:

"Ювентус": Щенсни - Даніло, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро - Куадрадо, Бентанкур, Локателлі, К'єза - Кін, Кулусевскі

"Челсі": Менді - Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер - Аспілікуета, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Хаверц, Лукаку

Поєдинок відбудеться в Турині о 22: 00 за Києвом. Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.

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