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"Ювентус" - "Челси": у кого больше шансов на успех по версии букмекеров

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Турин, Среда 29 сентября 2021 12:45
"Ювентус" - "Челси": у кого больше шансов на успех по версии букмекеров Фото: одним из центральных матчей второго игрового дня в ЛЧ станет противостояние "Ювентуса" и "Челси" (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 29 сентября, состоится один из центральных матчей второго игрового дня второго тура Лиги чемпионов - туринский "Ювентус" дома будет принимать действующего обладателя кубка ЛЧ лондонский "Челси". По прогнозам букмекеров шансы у клубов достаточно равные, хотя небольшое преимущество отдается клубу из Англии.

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Этот поединок будет проходить за лидерство в группе - оба клуба в первом туре добыли по 3 очка. Пока первое место занимает "Юве", имея лучшую разницу голов после разгрома "Мальме" 3:0. "Челси" свой поединок против "Зенита" выиграл минимально 1:0 и идет вторым.

Так, букмекеры дают коэффициент 2.23 на победу "Челси" в этом противостоянии, на успех "Ювентуса" - 3.80. На ничейный исход принимают ставки с коэффициентом 3.35. При этом матч, по прогнозам букмекеров, вряд ли будет очень результативным - на тотал больше 4.0 "кофф" уже 7.30.

Ориентировочные составы по версии УЕФА:

"Ювентус": Щенсны - Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Кьеза - Кин, Кулусевски

"Челси": Менди - Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер - Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Хаверц, Лукаку

Поединок состоится в Турине в 22:00 по Киеву. Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.

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