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"Аякс" зіграв вдома внічию з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    11.04.2019 - 00:45
"Аякс" зіграв вдома внічию з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів

Доля протистояння вирішиться в Турині через тиждень

"Аякс" і "Ювентус" не змогли виявити переможця в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі і завершилася з рахунком 1:1.

У кінцівці першого тайму, на 45 хвилині, нападаючий туринської команди Кріштіану Роналду відкрив рахунок в матчі. Гол у відповідь був забитий на початку другого тайму, на 46 хвилині, його автором став форвард амстердамського музичних труп Давид Нерес.

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" - "Аякс" відбудеться 16 квітня на стадіоні "Альянц - Ювентус" в Турині. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аякс" обіграв мадридський "Реал" (1:2, 4:1), а "Ювентус" вибив "Атлетіко" (0:2, 3:0).

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