Ювентус - Атлетіко: де дивитися матч

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" принимает "Атлетико". По мнению букмекеров, туринский клуб является безоговорочным фаворитом этого поединка.

12 марта 22:00

Турин, стадион "Альянц Арена"

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико" состоится на стадионе "Альянц" в Турине.

В прямом эфире на территории Украины посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по киевскому времени.

Первый матч в Мадриде завершился уверенной победой "Атлетико" со счетом 2:0.