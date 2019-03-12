Ювентус - Атлетіко: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

Туринский "Ювентус" примет мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

12 марта 22:00

Турин, стадион "Альянц Арена"

Фаворитом данного поединка букмекеры называют "старую синьору". Так, эксперты конторы Bet365 дают на победу "Ювентуса" коэффициент 1,70, успех "матрасников" прогнозируется цифрой 5,75, ничья оценивается показателем 3,80.

Аналитики William Hill оценивают победу туринского клуба коэффициентом 1,67, победа испанцев - 5,50, ничья возможна при коэффициенте 3,70.

Bwin дает следующие коэффициенты на игру: победа итальянцев - 1,75, победа "Атлетико" - 5,25, ничья - 3,70.

Первый матч в Мадриде завершился уверенной победой "Атлетико" со счетом 2:0.