Ювентус - Атлетіко: анонс матчу

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико" сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают туринскую команду безоговорочным фаворитом этого поединка, несмотря на проиграш в первом матче - 0:2.

12 марта 22:00

Турин, стадион "Альянц Арена"

Первый матч не изобиловал опасными моментами и вполне мог завершиться нулевой ничьей, но голы уругвайских центральных защитников Хосе Марии Хименеса и Диего Година на 78 и 83 минутах заметно осложнили задачу "Ювентуса", которому необходимо убедительно обыгрывать "Атлетико" в Турине.

"Ювентусу", который два последних розыгрыша Лиги чемпионов завершал поражениями от испанских клубов, необходимо сотворить почти невозможное, ведь "Атлетико" не проигрывал в Италии более семи лет.

За последние пять лет оба соперника по два раза играли в финале. "Атлетико" в 2014 и 2016 годах уступил злейшим врагам из "Реала". "Юве" в 2015 проиграл "Барселоне", а через два года - "Реалу".

В "Ювентуса" по-прежнему отсутствуют Хуан Куадрадо и Сами Хедира. Также не сыграют Де Шильйо, Алекс Сандро, Барцальи и Дуглас Коста. "Атлетико" не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Томаса и Диего Косту, а Филипе Луис и Тео Эрнандес травмированы.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щенсны; Касерес, Бонуччи, Кьеллини; Бернардески, Джан, Пьянич, Матюйди, Канселу; Манджукич, Роналду

"Атлетико": Облак; Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран; Коке, Родриго, Сауль, Лемар; Гризманн, Мората