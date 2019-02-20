Юстиція Києва пояснить українцям алгоритм захисту виборчих прав

Представники юстиції планують пояснити виборчі права і громадянам, які голосуватимуть вдома

Юстиция Киева внедрит проект "Я имею право голоса", чтобы объяснить украинцам алгоритм защиты их избирательных прав. Об этом сообщил начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко во время конференции о ходе кампании по выборам 2019, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Куценко, сейчас разрабатываются информматериалы.

"Сейчас мы инициируем кампанию по честным выборам в Украине. Юстиция в Киеве планирует сыграть важную роль в том, чтобы украинцы имели право на выбор, чтобы это право было защищено. Недаром мы основали ряд инициатив, чтобы проинформировать украинцев, каким образом защитить результаты своего выбора. Разрабатываются информматериалы, касающиеся того, каким образом изменить место голосования. Отдельный компонент: каким образом защитить свой выбор, если стали свидетелями нарушения на участке, куда обращаться, и какой алгоритм действий в такой ситуации", - сообщил начальник теруправления юстиции в Киеве.

По его словам, представители юстиции также планируют объяснить избирательные права гражданам, которые будут голосовать дома.

Напомним, уже более 26 тысяч украинцев пожелали сменить место для голосования на выборах президента Украины.

Как писало РБК-Украина, руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах заявил, что почти миллион граждан не смогут проголосовать на президентских выборах 2019 из-за отсутствия зарегистрированного места жительства.

Добавим, количество избирателей в Украине ежегодно уменьшается на 200 тысяч человек.