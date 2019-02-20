Юстиція Києва пояснить українцям алгоритм захисту виборчих прав

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Представники юстиції планують пояснити виборчі права і громадянам, які голосуватимуть вдома

Юстиція Києва впровадить проект "Я маю право голосу", щоб пояснити українцям алгоритм захисту їх виборчих прав. Про це повідомив начальник головного територіального управління юстиції у Києві Станіслав Куценко під час конференції про хід кампанії на виборах 2019, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Куценка, зараз розробляються інформматеріали.

"Зараз ми ініціюємо кампанію по чесним виборам в Україні. Юстиція у Києві планує відіграти важливо роль у тому, щоб українці мали право на вибір, щоб це право було захищене. Недаремно ми заснували ряд ініціатив, щоб поінформувати українців, яким чином захистити результати свого вибору. Розробляються інформматеріали, які стосуються того, яким чином змінити місце голосувати. Окремий компонент: яким чином захистити свій вибір, якщо стали свідками порушення на дільниці, куди звертатися, і який є алгоритм дій у такій ситуації", - повідомив начальник теруправління юстиції у Києві.

За його словами, представники юстиції також планують пояснити виборчі права громадянам, які голосуватимуть вдома.

Нагадаємо, вже більше 26 тисяч українців виявили бажання змінити місце для голосування на виборах президента України.

Як писало РБК-Україна, керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах заявив, що майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 через відсутність зареєстрованого місця проживання.

Додамо, кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч чоловік.