Юристи висловилися про ризики закону Зеленського про олігархів

Так, адвокат АТ "Василь Кісіль і Партнери" і колишній уповноважений у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький заявив, що в проекті закону є ряд порушень конституційних норм.

Зокрема, мова йде про надання президенту додаткових і невластивих йому повноваженнями. Адже всі рішення Ради нацбезпеки і оборони будуть затверджуватися якраз указами глави держави.

"Ряд понять у законопроекті, наприклад вплив на політику і ЗМІ, мають оціночний характер і не мають чітких критеріїв. Відповідно, на мою думку, можливі дуже великі зловживання в питанні, кого відносити до олігархів, а кого ні", - заявив Кульчицький.

Він також звернув увагу на закладений у законопроекті конфлікт інтересів.

На його думку, особа, яка потрапила під санкції РНБО, вважатиметься такою, що не має "бездоганної репутації". Разом з тим РНБО визначатиме, кому олігарх продав належні йому ЗМІ, і чи дозволить йому такий продаж вийти з-під дії норм закону про олігархів.

У свою чергу виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко вважає, закон Зеленського є аналогом люстраційного законодавства.

"Говорити про порушення прав людини в цьому контексті взагалі не доводиться, тому що це фактично вирішення проблеми надмірного впливу на держполітику. Такі закони можуть прийматися з метою обмежити такий вплив і повернути баланс в систему", - заявив він.

За словами Павличенка, все залежить від того, яку саме мету переслідує держава таким законом, наскільки ця мета пропорційна і виправдана.

"Може прозвучить цинічно, але краще "притиснути" кілька осіб з деякими порушеннями, за які ми потім можливо будемо розплачуватися пізніше, але уникнути набагато більшої небезпеки - втрати державності", - резюмував Павличенко.