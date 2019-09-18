ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Юристи "Слуги народу" вивчають можливість проведення дострокових виборів по всій Україні

Новини » Вибори 2019    18.09.2019 - 09:56
Юристи "Слуги народу" вивчають можливість проведення дострокових виборів по всій Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Якщо в містах встановлені порушення закону про місцеве самоврядування - це дає підстави для проведення перевиборів

Верховна Рада може розпустити ту чи іншу міську раду, якщо вона протягом місяця не розглядала питання виділення земельних ділянок або надання дозвільних документів у сфері господарської діяльності. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тінь виборів: як у Зеленського планують перезавантажити владу в Києві і на місцях".

Як уточнив заступник профільного комітету "Слуги народу" Олександр Качура, це випливає із закону про місцеве самоврядування.

"Якщо в містах-мільйонниках або інших містах будуть встановлені порушення закону про місцеве самоврядування з боку місцевих рад з рішеннями судів, які визнають їх дії незаконними, то у нас є всі підстави вносити до Верховної ради подання про перевибори в цих містах. Зараз група юристів "Слуги народи", що займається питанням децентралізації, вже аналізує ситуацію у всіх регіонах України", - зазначив Качура.

Нагадаємо, дострокові вибори можуть відбутися в інших містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Харків, Одеса. Повідомляється, що такий сценарій в партії Зеленського не відкидають.

Крім цього, зазначається, що, якщо в Києві вибори пройдуть у грудні, як це пропонується у новому законопроекті про столицю, то проводити ще одні міські вибори навесні в "Слузі народу" не збираються. Раніше весни можуть відбутися вибори і в інших містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Харків, Одеса.

РБК-Україна писало, що глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами голови ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

У Зеленського не виключають дострокові вибори в трьох містах Тінь виборів: як у Зеленського планують перезавантажити владу в Києві і на місцях
Новини України Порошенко Зеленський выборыСлуга народавыборы 2019
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся