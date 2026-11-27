Комментируя ситуацию вокруг деятельности антикоррупционных органов и вызовов на заседание парламентских следственных комиссий, она подчеркнула, что НАБУ и САП являются важным достоянием государства, за которым стоят сотни специалистов, и их профессиональные достижения не должны обесцениваться из-за претензий к отдельным должностным лицам.

"Ни один государственный институт не может превращаться в корпоративную структуру, где защита руководства становится важнее ее общественного назначения", - подчеркнула Ставнийчук.

По ее словам, Конституция Украины и профильные законы о прокуратуре и НАБУ устанавливают гарантии независимости этих органов, однако не создают иммунитет от требований законности и добродетели.

Юрист отметила, что такой подход отвечает и стандартам Венецианской комиссии, объединяющей требование автономии прокуратуры с принципами законности, подотчетности и эффективного контроля.

По мнению Ставнийчук, молчание директора НАБУ Семена Кривоноса и публичные объяснения руководителя САП Александра Клименко, не снимающие все общественные вопросы, вызывают обоснованную обеспокоенность.

В то же время, она отдельно акцентировала на конституционном принципе презумпции невиновности и недопустимости подмены правосудия публичным давлением.

"Все обоснованные претензии должны получать надлежащую правовую оценку, а проверка обстоятельств должна быть независимой, объективной и процессуально безупречной. Ссылка на независимость антикоррупционных органов не может являться универсальным ответом на вопрос об ответственности их руководства", - отметила правовед.

Ставнийчук добавила, что защита институтов не должна превращаться в "круговую поруку", а международная поддержка не должна использоваться как аргумент во избежание проверок.

"Если независимая проверка установит факты, несовместимые с последующим пребыванием руководителей в должностях, они должны оставить их в порядке, определенном законом", - подчеркнула Ставнийчук.