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Юрист розповів про дивні речі в справі про викрадення нардепа Семінського

Автор: РБК-Україна

У кримінальній справі колишнього міністра транспорту та екс-нардепа Миколи Рудьковського, якого звинувачують у викраденні депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, є свідчення екстрасенсів.

Про це у коментарі "Цензор.Нет" повідомив Микола Катеринчук, адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", який ознайомився з матеріала справи.

"Наприклад, там (в матеріалах справи, - ред.) є такий ексцентричний фрагмент: з показань тестя Семінського Башая О.Ф. стало відомо, що він найняв екстрасенсів. Всі екстрасенси нібито вказували на фото Рудьковського і говорили, що цей чоловік причетний до зникнення Семінського", - зазначив Катеринчук.

Також досудове розслідування прийшло до висновку, що "Рудьковський М.М. нібито у 2012 році передавав посереднику невстановлену суму при невстановлених обставинах", пише видання.

Нагадаємо, раніше були оприлюднені аудіозаписи, на яких Олег Семінський розповідає про готовність балотуватися від будь-якої з партій, маючи для цього бюджет сім мільйонів. Семінський визнав, що розмова дійсно мала місце.

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