Юрист розповів про дивні речі в справі про викрадення нардепа Семінського

"Наприклад, там (в матеріалах справи, - ред.) є такий ексцентричний фрагмент: з показань тестя Семінського Башая О.Ф. стало відомо, що він найняв екстрасенсів. Всі екстрасенси нібито вказували на фото Рудьковського і говорили, що цей чоловік причетний до зникнення Семінського", - зазначив Катеринчук.

Також досудове розслідування прийшло до висновку, що "Рудьковський М.М. нібито у 2012 році передавав посереднику невстановлену суму при невстановлених обставинах", пише видання.