Юрист объяснил нюансы дела против экс-замминистра обороны Шаповалова

Несмотря на то, что экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов ушел в отставку на фоне "скандала с яйцами", его дело не касается закупки еды и вообще не коррупционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на юриста Андрея Вигиринского в эфире "Прямого".

По его словам, если по делам, касающимся закупки продовольствия и завышенных цен, еще можно говорить об определенной финансовой выгоде, то по делу Шаповалова речь идет не о коррупции.

"Там речь идет о препятствии ВСУ - это раз. Без убытков - два. А главное - что вкладывается в содержание? Что вроде бы поставщики из ЕС умышленно препятствуют ВСУ и поставляют нам некачественную продукцию. Это, наверное, не тот тезис, с которым власти хотели бы выходить, общаясь с представителями Польши, Турции или Греции… Тех, от кого зависит, в том числе, наша финансовая состоятельность", - отметил юрист.

Он также подчеркнул, что Украина в этой истории не понесла финансового ущерба, ведь некачественная амуниция возвращается поставщикам.

Напомним, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Вячеслав Шаповалов на фоне "яичного скандала" получил подозрение от Государственного бюро расследований.

Его подозревают в "препятствовании ВСУ" путем подписания контрактов на поставку амуниции для военных. По этим контрактам после начала полномасштабного вторжения было куплено продукции около 5 млрд грн, но часть закупленного оказалась некачественной.

Ранее в интервью РБК-Украина адвокат Сергей Митюрин заявлял, что некачественная продукция так и не попала в ВСУ и сейчас находится в процессе возвращения поставщикам. По словам адвоката, подавляющее большинство из закупленного Минобороны отвечает стандартам и сейчас активно используется армией.