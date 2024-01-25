Юрист, многолетний партнер и однофамилец. Шевченко представил свою команду в УАФ

Внеочередной конгресс ассоциации утвердил заместителей нового руководителя организации. Ими стали предложенные президентом кандидаты.

Первым вице-президентом УАФ стал юрист Павел Бойчук, с которым Шевченко якобы сотрудничает более двух десятилетий. Кресла вице-президентов ассоциации достались главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и главе Львовской ассоциации футбола Александру Шевченко. За всех троих претендентов подали 93 голоса "за".

Перед избранием Бойчука, Реброва и Шевченко делегаты конгресса поддержали предложение нового президента УАФ уменьшить общее количество вице-президентов с 14-ти до трех. Из предыдущего состава заместителей главы ассоциации никто своего поста не сохранил.

Шевченко стал шестым президентом ФФУ/УАФ в истории Он заменил в должности Андрея Павелко, в прошлом году оказавшегося в СИЗО по обвинению в хищении средств на строительстве завода искусственной травы. Шевченко и Павелко – кумовья и сотрудничали в ролях наставника сборной и президента ассоциации.