Антикризовий план "Укрзалізниці" приносить прибуток другий місяць поспіль, - Юрик

Травень для "Укрзалізниці" знову став прибутковим. Минулого місяця завдяки впровадженим антикризовим заходам компанія отримала майже 39 млн грн прибутку.

"Впевнено тримаємо курс на стабільну прибутковість. Другий місяць поспіль компанія завершує роботу з прибутком - у травні отримали позитивний фінансовий результат майже 39 млн грн. Продовжуємо покращувати операційну роботу та розвивати вантажний бізнес, що є головним джерелом прибутковості нашої компанії", - заявив Юрик.

Як розповіли в компанії, у квітні УЗ отримала прибуток у розмірі 35 млн гривень, тоді як у січні 2021 року через фінансову кризу збитки компанії склали 693 млн грн, у лютому - 534 млн грн, а в березні - 448 млн грн.

Відзначається, що зростанню фінансових надходжень УЗ багато в чому сприяє поліпшення операційної роботи вантажного сегмента, який є ключовим для всієї компанії. На збільшення доходів впливають також зростання обсягів вантажних перевезень, ослаблення карантинних заходів і пожвавлення відпускного сезону.