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Антикризовий план "Укрзалізниці" приносить прибуток другий місяць поспіль, - Юрик

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 13:39
Антикризовий план "Укрзалізниці" приносить прибуток другий місяць поспіль, - Юрик Фото: в.о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик (facebook.com / Іван Юрик)
Автор: РБК-Україна

Травень для "Укрзалізниці" знову став прибутковим. Минулого місяця завдяки впровадженим антикризовим заходам компанія отримала майже 39 млн грн прибутку.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Впевнено тримаємо курс на стабільну прибутковість. Другий місяць поспіль компанія завершує роботу з прибутком - у травні отримали позитивний фінансовий результат майже 39 млн грн. Продовжуємо покращувати операційну роботу та розвивати вантажний бізнес, що є головним джерелом прибутковості нашої компанії", - заявив Юрик.

Як розповіли в компанії, у квітні УЗ отримала прибуток у розмірі 35 млн гривень, тоді як у січні 2021 року через фінансову кризу збитки компанії склали 693 млн грн, у лютому - 534 млн грн, а в березні - 448 млн грн.

Антикризовий план &quot;Укрзалізниці&quot; приносить прибуток другий місяць поспіль, - Юрик

Відзначається, що зростанню фінансових надходжень УЗ багато в чому сприяє поліпшення операційної роботи вантажного сегмента, який є ключовим для всієї компанії. На збільшення доходів впливають також зростання обсягів вантажних перевезень, ослаблення карантинних заходів і пожвавлення відпускного сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в травні оборот вантажних вагонів УЗ виріс на 20,5%, при цьому середньодобове навантаження досягло рівня докризового 2019 року.

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