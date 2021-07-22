RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст

Автор: РБК-Україна

Росію чекає поразка в Європейському суді з прав людини за позовом проти України. Водночас, у росіян з'явиться додатковий медіа-майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи у Facebook.

Міністр переконаний, що "Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні", адже у позові до суду виклали "усі міфи російської пропаганди".

"Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка", - написав Малюська.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Зокрема, Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17.

Пізніше у президента РФ Володимира Путіна прокоментували скаргу Росії проти України в ЄСПЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕСПЧиск