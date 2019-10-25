Юнкер шкодує, що прийняв прохання Кемерона не висловлюватися про Brexit в 2016

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що жалкує, що дав обіцянку колишньому прем'єр-міністру Девіду Кемерону не висловлюватися під час кампанії в 2016 році щодо виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юнкера на брифінгу.

Виступаючи в аналітичному центрі в Брюсселі, Юнкер сказав, що він був переконаний, що референдум буде "негативним фактором".

Він визнав, що допустив помилку, прийнявши прохання колишнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона не висловлюватися під час кампанії 2016 року.

"Девід Кемерон попросив мене не втручатися у кампанію референдуму, тому що він сказав, що Європейська комісія ще менш популярна на островах, ніж на континенті. Це була велика помилка. Я повинен був втрутитися, тому що ніхто не оскаржував брехню, яку поширювали Борис Джонсон та інші", - сказав Юнкер.

Він також заявив, що Єврокомісія не несе повної відповідальності за те, що сталося. За його словами, винні також британські газети, які розповідали, що Британія - не Європа.

"Не завжди складається враження, що комісія несе відповідальність за результати референдуму. Це не так. Якщо протягом 46 років вам повідомляють день у день, що британці насправді не в Європі, а перебувають там (у ЄС - ред.) лише з економічних і внутрішніх ринкових причин і все інше, то це нісенітниця", - заявив Юнкер.

Він додав, що не варто дивуватися результатами референдуму у 2016 році при такому положенні речей.

Раніше Юнкер заявив, що вважає історію з виходом Британії з Євросоюзу "марною тратою часу", яка забрала значну частину його п'ятирічного терміну.

Також РБК-Україна повідомляло, що посли ЄС відклали розгляд відстрочки Brexit. В ЄС хочуть дочекатися голосування британських депутатів щодо проведення дострокових парламентських виборів.