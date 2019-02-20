Юнкер закликав виключити партію Орбана з ЄНП

Юнкер відреагував на звинувачення в прагненні наповнити Угорщину мігрантами

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал исключить партию венгерского премьера Виктора Орбана Фидес из рядов Европейской народной партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Юнкер сравнил Орбана с лидером французских правых сил Марин Ле Пен. Заявление прозвучало после того, как венгерское правительство выступило с обвинениями в адрес Юнкера о том, что он и меценат Джордж Сорос стремятся наводнить Венгрию мигрантами.

"Против лжи мало что можно сделать", - заявил Юнкер и добавил, что Манфред Вебер, главный кандидат на должность главы Еврокомиссии от Европейской народной партии на предстоящих выборах, наверняка задаст себе вопрос, нужен ли ему этот голос в ЕНП.

Reuters отмечает, что Фидес имеет большую делегацию в Европарламенте и его исключение может подорвать доминирующее положение правоцентристского парламента в Страсбурге. Несмотря на это Юнкер призывает исключить его из ЕНП.

Напомним, ранее представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".

Отметим, до этого премьер Венгрии отказался усилить давление на Китай и Россию.