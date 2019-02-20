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Єврокомісія звинуватила Угорщину у фальсифікації

Новини » Політика    20.02.2019 - 06:01
Єврокомісія звинуватила Угорщину у фальсифікації
Фото: Маргарітіс Схінас (flickr.com/european_federalists)

У ЄК заявили, що угорський уряд поширює неправдиві новини про міграційну політику ЄС

Офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас вважає, що уряд Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, засновані на "божевільній теорії змови". Про це Схінас заявив у вівторок, 19 лютого, в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Схsнас підкреслив, що Євросоюз не має наміру підривати прикордонну охорону окремих держав-членів ЄС і жодних планів зі введення гуманітарних віз для біженців не розробляється.

"Країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію", - підкреслив він.

Видання зазначає, що виступ Схінаса став відповіддю на оприлюднені 19 лютого правопопулістським угорським урядом плани з розгортання масивної рекламної кампанії, спрямованої проти голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і американського мільярдера Джорджа Сороса, що має угорське походження.

"Брюссель хоче й надалі підтримувати нелегальну імміграцію", - заявив представник уряду Угорщини в Будапешті Золтан Ковач.

А прем'єр Орбан раніше назвав Сороса "ворогом держави", звинувативши його в просуванні безконтрольної масової імміграції в Угорщину.

Водночас, ще у вересні 2018 року на саміті ЄС у Зальцбурзі Юнкер заявив про відмову від планів із запровадження обов'язкових квот на розподіл мігрантів у різні країни Євросоюзу.

Нагадаємо, у вересні 2018 року глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер представив нові пропозиції з міграційної політики Європейського союзу, заявивши, що зовнішні кордони ЄС повинні захищатися більш ефективно.
 

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